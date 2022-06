Trevisani: “Tutti dicevano che la Roma sarebbe arrivata davanti alla Lazio, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Riccardo Trevisani fa il bilancio del primo anno nella Capitale di Sarri e Mourinho. In uno speciale su Dazn, il noto giornalista ha detto: "Sarri e Mourinho sono la cosa più diversa che si possa trovare nel mercato degli allenatori. Uno burbero e scontroso che non ama le telecamere, Sarri. Cerca di far giocare la sua squadra piuttosto che parlare lui. Mourinho invece adora le telecamere, praticamente è il responsabile della comunicazione della Roma, e vive le partite come fossero battaglie. La Lazio è arrivata davanti alla Roma. A inizio anno tutto dicevano il contrario, cioè che Mourinho avrebbe portato i giallorossi davanti. Non ci è riuscito perché ha fatto male, ma la grandezza è stata il recuperare in corsa".