Turchia - Italia, stadio di Konya quasi esaurito: il dato dei biglietti venduti

L'11 giugno 2021 Turchia - Italia all'Olimpico inaugurò Euro 2020, con la vittoria per 3-0 degli azzurri. Nemmeno dieci mesi dopo il mondo è cambiato e le due squadre si affrontano in amichevole a Konya come le sconfitte delle semifinali dei playoff per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. Il pubblico turco però sta comunque rispondendo con entusiasmo all'evento: come riporta Tuttomercatoweb.com dei 42 mila biglietti totali disponibili ne sono stati venduti 40 mila. Nelle prossime ore è previsto il traguardo del tutto esaurito alla Büyükşehir Arena.