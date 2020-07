Turrini: "Scudetto? Il vero sconfitto è Lotito, Lazio vittima sacrificale"

Il noto giornalista Leo Turrini è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com per fare un resoconto di questo campionato vinto dalla Juventus non risparmiando anche qualche critica alla Lazio e al presidente Lotito: “Il vero sconfitto? Lotito! Vai a recuperare gli sfoghi laziali in piena pandemia. Dobbiamo tornare a giocare al più presto! È un complotto pro Juve! Suggestive teorie, che ignoravano la realtà. In un campionato bis iper concentrato, con partite a raffica, caldo assurdo, orari folli e stadi vuoti, la Lazio era la vittima sacrificale, per scarsa ampiezza e profondità della rosa. Infatti è crollata, nonostante la Juve ad un certo punto abbia fatto cinque punti in cinque partite, roba da retrocessione. Ma l’epilogo, ripeto, era scontato. E giusto”.

Lazio - Brescia, probabili formazioni: torna Lazzari

Lazio, con il Brescia serve una vittoria larga: le combinazioni per il secondo/terzo posto

Torna alla home page