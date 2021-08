Twente - Lazio, Luis Alberto in panchina per tutti i 90 minuti: ecco perché

Nella vittoria per 1-0 maturata contro il Twente, la Lazio ha fatto a meno per tutti i 90 minuti di Luis Alberto. Lo spagnolo era regolarmente in panchina e il suo ingresso a partita in corso sembrava scontato, ma così non è stato. Maurizio Sarri ha scelto di non mandarlo in campo ma dietro questa decisione non c'è nessun provvedimento disciplinare. Il giocatore, infatti, non è stato rischiato a causa di un affaticamento muscolare.