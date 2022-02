All'intervallo Udinese e Lazio sono sull'1-1 e Luiz Felipe ha commentato così a Dazn i primi 45': "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, l'Udinese è una squadra fisica, i primi 15’ eravamo troppo molli, abbiamo preso gol ma siamo rimasti in partita. Ora aggiustiamo qualcosa e torniamo più aggressivi per provare a vincere perché per noi è importante".