Udinese - Lazio, Mimun senza mezzi termini: "Inguardabile, gioca con sufficienza..."

La Lazio non sta assolutamente convincendo nella gara contro l'Udinese. La squadra sveglia, determinata e attenta che si era vista per circa 80 minuti contro il Venezia sembra sparita al Bluenergy Stadium. I tifosi stanno utilizzando i social per esprimere il loro rammarico sull'atteggiamento del gruppo e tra questi c'è anche il lazialissimo giornalista Clemente J Mimun che ha detto la sua su X: "Lazio inguardabile fin qui, gioca persino con sufficienza neanche vincesse".