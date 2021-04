Udinese, Marino: “L’Atalanta arriva seconda. La Lazio può sperare nel quarto posto”

Pierpaolo Marino, direttore generale dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista all'Eco di Bergamo in cui analizza e dice la sua anche sulla corsa Champions che, mai come quest'anno, vede molte squadre coinvolte. Queste le sue parole: "Al secondo posto arriva l'Atalanta. Milan, Juve e Napoli si giocano gli altri due posti in Champions League, Lazio e Roma possono pensare al massimo al quarto posto se si fermano le altre. Lo scudetto è dell'Inter. Sta arrivando la primavera, i primi caldi peseranno su una stagione per tutti faticosa, sarà determinante la condizione fisica".