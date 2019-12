Udinese, Marino: "Perdere a Roma ci sta, la Lazio gioca un gran calcio"

È costata il ritiro all'Udinese la sconfitta contro la Lazio. La proprietà bianconera, più che il risultato, non ha gradito l'atteggiamento all'Olimpico della squadra di Gotti, apparsa troppo remissiva fin dai primi minuti. E che il problema non fosse il ko in sé lo fanno intendere anche le parole a Rai Sport del direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino: "La sconfitta con la Lazio poteva essere messa in preventivo perché abbiamo affrontato una delle squadre col miglior calcio del campionato: abbiamo perso a partire dall'approccio, non siamo andati in ritiro per preparare la Coppa Italia ma soprattutto per analizzare gli errori commessi a Roma", le dichiarazioni prima dell'impegno di coppa contro il Bologna.

LAZIO, LE PAROLE DI CANIGIANI

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE