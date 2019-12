Serie A, anche l’Udinese in ritiro dopo la sconfitta con la Lazio

Momento complicato in casa Udinese. La deludente prestazione con la Lazio ha portato il club friulano a decidere di intervenire. "La società ha tutti gli elementi per fare le valutazioni e decidere i tempi con cui vuole intraprendere il nuovo percorso”, aveva spiegato il tecnico Luca Gotti dopo la sconfitta dell’Olimpico. Il tecnico bianconero, subentrato a Tudor, vorrebbe ritornare a ricoprire il ruolo di assistente ma per il momento la dirigenza dei Pozzo continua a sperare in un passo indietro. Motivo per cui - come riportato da tuttomercatoweb.com - anziché un cambio in panchina per scuotere l’ambiente è stato deciso di mandare la squadra in ritiro. La curiosità è che la prossima giornata c’è in programma la sfida con il Napoli, che nelle scorse ore a sua volta ha annunciato un nuovo ritiro.

LAZIO - UDINESE, L'ANGOLO TATTICO

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE