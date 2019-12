Serie A, Napoli di nuovo in ritiro: lo ha deciso Ancelotti

Dal confronto con i giocatori al nuovo ritiro. Non c’è pace per il Napoli. Dopo la sconfitta contro il Bologna, gli azzurri hanno avuto un confronto con il tecnico. E alla fine ne è uscita una decisione: giocatori di nuovo in ritiro per volere di Carlo Ancelotti. Una decisione sorprendente e sicuramente dura, visto che il precedente ritiro aveva dato il via all’ammutinamento della squadra e alle multe spedite dal patron De Laurentiis. Sono giorni difficili per una squadra che sta perdendo contatto con le prime.

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - UDINESE

LAZIO - UDINESE, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

TORNA ALLA HOMEPAGE