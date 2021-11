Udinese, Pereyra out contro la Lazio ma Gotti ha già l'alternativa

Per la sfida di giovedì contro la Lazio, Luca Gotti dovrà fare a meno di Pereyra in mezzo al campo. L'argentino è uno dei punti cardine del centrocampo dell'Udinese e non sarà facile sostituirlo in una gara ostica come quella dell'Olimpico. L'allenatore però avrebbe già in mente la soluzione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Gotti potrebbe puntare su Samardzic che sarebbe alla sua prima apparizione da titolare. Il classe 2002 ha impressionato tutti quando all'esordio in Serie A contro lo Spezia ha impiegato solo 8 minuti per trovare il suo primo gol. Poi altre 8 apparizioni da subentrante per un totale di 129' disputati fin qui. Con l'infortunio di Pereyra potrebbe avere più spazio, a partire da giovedì contro la Lazio.