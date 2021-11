Udinese, Pereyra salta la Lazio: mercoledì l'operazione alla spalla

Roberto Pereyra non giocherà contro la Lazio. Il giocatore dell'Udinese si è infortunato alla spalla nel match di questa settimana contro il Genoa uscendo dal campo dopo appena 15 minuti. Dopo gli accertamenti delle ultime ore si è stabilita l'entità dell'incidente: l'argentino ha riportato la lussazione della clavicola sinistra. La società friulana ha fatto sapere tramite l'ANSA che l'attaccante verrà operato mercoledì dal professor Gervasi in provincia di Treviso. Bisognerà aspettare la fine dell'intervento per delineare i tempi di recupero, ma non ci si aspetta una data vicina: per infortuni di questo tipo si è sempre dovuto aspettare almeno un mese per rivedere il giocatore in campo. Il Tucu salterà sicuramente la trasferta romana di giovedì sera.