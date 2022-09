Udinese-Roma, la sconfitta più larga di Mourinho in Serie A: i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non era mai successo a José Mourinho di perdere una partita per 4-0 o più nella sua carriera in Serie A. Ma c'è sempre una prima volta. Alla Dacia Arena, il tecnico portoghese e la sua Roma subiscono una vera e propria lezione di calcio da parte dell'Udinese. Un poker senza storia vuol dire anche prima sconfitta in stagione per i giallorossi. Come sottolinea anche OptaPaolo è questa la sconfitta più pesante dello Special One nel campionato italiano.

"Quella di questa sera è la sconfitta più larga di José Mourinho in Serie A; solo due volte in precedenza una squadra allenata da lui aveva perso subendo 4 o più gol in campionato:0-5 in Barcellona-Real Madrid (2010), 0-4 in Chelsea-Manchester United (2016). Ko".