Udinese, Sava si è operato: ecco chi lo sostituirà contro la Lazio

In tarda mattina il portiere dell'Udinese Razvan Sava è stato operato dal dottor Massarella presso la clinica Villa Stuart a Roma. L'intervento è riuscito con successo e già in serata il calciatore rumeno di 22 anni potrebbe tornare in Friuli per dare il via al suo programma di riabilitazione. Un infortunio che lo terrà fuori a lungo e che sicuramente lo costringerà a saltare la partita contro la Lazio di lunedì 10 marzo, alle ore 20.45, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A.

IL SOSTITUTO DI SAVA - Privo anche di Okoye, in vista della sfida dello Stadio Olimpico contro i biancocelesti Runjaic sarà costretto a schierare in campo, a meno di clamorose sorprese, Daniele Padelli che questa sera contro il Parma ha fatto uil suo esordio stagionale contro l'Udinese (il match è ancora in corso) e che in casa friulana veste i panni del terzo portiere.

PADELLI TORNA IN CAMPO - L'ultima presenza di Padelli, prima di questa sera, risaliva al 19 ottobre del 2022 quando scese in campo con i bianconeri in occasione della sconfitta per 2-3 in Coppa Italia contro il Monza. Per trovare l'ultima in Serie A, invece, dobbiamo fare un passo indietro alla stagione precedente, quando nella 38° giornata di campioanto venne mandato in campo nel successo per 4-0 contro la Salernitana.