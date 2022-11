Udinese, tegola per Sottil: Deulofeu lascia il campo in lacrime

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutte notizie per l'Udinese e per mister Sottil che nella prima frazione di gioco della gara contro il Napoli è stato costretto a sostituire Deulofeu causa infortunio. Il calciatore si è fermato da solo e subito è scoppiato in lacrime chiedendo il cambio. Proprio questa situazione fa temere un lungo stop per uno dei giocatori migliori dei friulani.