UEFA, annullati gli Europei Under-17. Confermati Europei Under 19 maschili e femminili

La pandemia Covid-19 ha costretto il mondo del calcio a prendere decisioni drastiche e importanti. Ne è arrivata un'altra nelle ultime ore: il Comitato Esecutivo UEFA, dopo aver consultato le 55 federazioni affiliate, ha annullato e/o rinviato alcune delle competizioni per squadre nazionali giovanili 2020/21. Sono stati così annullati i campionati Under-17 maschili e femminili. Per quanto riguarda il campionato Under-19 femminile, è previsto un mini-torneo di qualificazione ad aprile 2021, play-off a partita singola a giugno, e torneo finale a luglio/agosto in Bielorussia. Il campionato Under-19 maschile procederà con un mini-torneo di qualificazione a marzo 2021, play-off a partita singola a maggio/giugno, fase finale a luglio in Romania.