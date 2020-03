Uefa, Ceferin: "Europei nel 2021 decisione giusta. Speriamo di terminare i campionati"

Parlando nel corso della riunione dei vertici del calcio europeo, Aleksander Ceferin, numero uno dell'UEFA, ha spiegato i motivi dietro la decisione di rinviare l'Europeo nel 2021: "Sappiamo che questo terribile virus che attraversa l'Europa rende il calcio e la vita impossibile. Abbiamo deciso di fermare le competizioni e pensiamo che posticipare l'Europeo sia l'unica chance per terminare i campionati nazionali e tutti i tornei per club. Non c'è nulla di certo ora, ma noi dobbiamo pensare alla salute dei fan e dei giocatori: ecco perché abbiamo preso questa decisione, grazie al supporto completo delle 55 federazioni europee, dell'ECA e di FIPRO".

