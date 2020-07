Uefa, il vicepres. Uva: "Champions ed Europa League a porte chiuse"

Sono stati sorteggiati oggi i nuovi accoppiamenti per la Champions League e l'Europa League. Uno dei nodi principali riguarda anche la possibilità di riaccogliere i tifosi negli stadi per queste sfide che si disputeranno ad agosto. Il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva, ai micorofoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha ribadito le intenzioni dell'organo calcistico: "La direzione è quella di finire la stagione di Champions League ed Europa League a porte chiuse. Bisogna rispettare i protocolli dei governi. Aprire le porte vorrebbe dire aprire flussi di tifosi tra varie nazioni, cosa che ad oggi non è ipotizzabile. Questa è una formula nuova, forzata, ma ci dà il sorriso di vedere il calcio ad altissimo livello e l'assegnazione di due coppe bramate dalle squadre"

