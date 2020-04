UEFA, incontro con l'ECA: accordo di massima per terminare le competizioni

Periodo di confronti e decisioni per il mondo del calcio, che prova a rialzarsi dopo il colpo subito dall'emergenza Coronavirus. Oggi c'è stata un'altra riunione tra la UEFA, rappresentanti delle leghe europee ed ECA. Si sarebbe arrivati, come riporta la Gazzetta dello Sport, a tracciare una linea guida per la ripresa. Le leghe si sarebbero infatti impegnate a concludere i campionati nazionali entro il 31 luglio, per poi dare spazio alle competizioni UEFA, Champions ed Europa League duante il mese di agosto inoltrato. Domani, invece, dovrebbero essere stabiliti i criteri per la qualificazione alle coppe europee. Questo relativamente ai paesi che non riusciranno a concludere i propri campionati.