UEFA, nuovo ruolo per l’ex Milan Boban: sarà “capo del calcio”

Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, sarà il nuovo ‘capo del calcio’ della UEFA. A creare questo ruolo ad hoc per lui è stato presidente Aleksander Ceferin che tra qualche giorno si riunirà con il Comitato Esecutivo della UEFA per ratificare le sedi dell’Europeo e progettare la nuova Champions League. Arriverà, dunque, anche la decisione su Boban, che sarà nuovo head of football.