Uefa, rischio taglio partite per Champions ed Europa League: prima i campionati

Nella giornata di domani è previsto un nuovo meeting anche della Uefa per provare a rimodellare i calendari delle diverse squadre impegnate in Champions League ed Europa League. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, il primo obiettivo è quello di far terminare i campionati entro e non olte il 30 giugno. Questo anche a costo di tagliare il numero di partite delle due competizioni europee. Difficile infatti che la Uefa possa acconsentire allo sforamento fino a luglio dei vari campionati.

