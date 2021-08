Uefa, rivoluzione in vista: ecco come cambierà il Fair Play Finanziario

Un'altra rivoluzione voluta dalla Uefa sta per iniziare. Il Fair Play Finanziario sta infatti per finire. Secondo quanto riportato dal Times entro il prossimo mese verrà avanzata una proposta per sostituire le regole in vigore fino ad oggi. Con molta probabilità verrà introdotto un tetto salariale con una percentuale fissa (intorno al 70%) su ogni entrata. Il limite potrà comunque essere sforato ma solo applicando una luxury tax. L'obiettivo è quello di rendere più trasparenti le operazioni dei club.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

PSG, è Messi-mania: la "30" è già esaurita. E a Barcellona si spera in Depay...

Spezia, un mese di stop per Leo Sena: "Alterazioni di parametri fisiologici"