Uefa, Stéphanie Frappart sarà la prima donna ad arbitrare la Supercoppa

Dalla finale dei Mondiali femminili alla Supercoppa europea: la finale tra Liverpool e Chelsea sarà arbitrata dalla francese Stéphanie Frappart. Per la prima volta, la Uefa assegna a un arbitro donna la direzione di una finale maschile. A 35 anni, Frappart aveva arbitrato lo scorso aprile, per la prima volta, una partita di Ligue 1 maschile. Il prossimo 14 agosto, sarà lei a dirigere il match della Vodafone Arena di Istanbul, coadiuvata dalla romana Manuela Nicolosi e Michelle O’Neal.

UEFA, FRAPPART ARBITRERA' LA SUPERCOPPA - "Ho detto in più occasioni che le potenzialità del calcio femminile sono infinite.Sono entusiasta che Stéphanie Frappart sia stata scelta per arbitrare la gara di Supercoppa UEFA di quest’anno insieme alle assistenti Manuela Nicolosi e Michelle O'Neal. La nostra organizzazione dà la massima importanza allo sviluppo del calcio femminile in tutte le aree. Spero che le qualità e la devozione che Stéphanie ha dimostrato in tutta la carriera, fino a raggiungere questo livello, ispirino milioni di ragazze e donne in tutta Europa e dimostrino che non devono esserci ostacoli al raggiungimento dei propri sogni": così ha commentato la decisione il presidente UEFA, Aleksander Čeferin.

