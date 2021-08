UFFICALE - L'ex Lazio Morrison è un nuovo giocatore del Derby County: il comunicato

Ravel Morrison è ufficialmente un nuovo giocatore del Derby County. Il centrocampista ha firmato un contratto di un anno col club inglese. L'ex Lazio, dopo l'ultima parentesi in Olanda, nell'ADO Den Haag, ha fatto un periodo di prova col club che milita in Championship, ossia la Serie B inglese. Con la maglia biancoceleste, Ravel ha collezionato 8 presenze e 0 gol. I tifosi della Lazio, quando arrivò l'inglese nella capitale, sognavano un Gascoigne-bis, ma non fu cosi per vari motivi. A rendere nota l'ufficialità dell'operazione, è stato proprio il Derby County, attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali: "Ravel Morrison ha firmato un contratto di un anno con noi e indosserà la maglia 𝟏𝟏!". Il club inglese, inoltre ha pubblicato un post annunciando l'arrivo del centrocampista.