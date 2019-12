UFFICIALE - Ancelotti è il nuovo allenatore dell'Everton

Dall'azzurro al blu, Carlo Ancelotti ha già cambiato cravatta. Non porta più il simbolo del Napoli ma dell'Everton, ora è ufficiale: “Welcome Mr. Ancelotti”, ha scritto il club di Liverpool sui propri canali social. Un nuovo acquisto di cui si parlava da tempo in casa Toffees che, dopo la partita contro l'Arsenal (iniziata alle 13:30, ndr) saluteranno Duncan Ferguson. Per Ancelotti si tratta della seconda esperienza in Premier League dopo gli anni al Chelsea, nei quali Carletto ha collezionato un campionato, una Coppa di Lega e una FA Cup.

