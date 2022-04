UFFICIALE – André Anderson è un nuovo calciatore del San Paolo: l’annuncio del club – FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

André Anderson nei giorni scorsi è volato in Brasile per iniziare una nuova esperienza professionale. Vestirà la maglia del San Paolo, mancava solo l’ufficialità del trasferimento che però è arrivata in serata. A dare l’annuncio è stato il club brasiliano attraverso i canali social ufficiali. Un post per dargli il benvenuto nel quale sono specificati anche i termini del contratto, si tratta di un prestito fino al 30 giugno 2023. Infine, un video di presentazione del centrocampista. Queste le sue prime parole con indosso la nuova maglia: “È un momento magico della mia vita, sono contento e felice"

