UFFICIALE - Birindelli è un giocatore del Monza: il comunicato

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il Monza è letteralmente scatenato. Sesto colpo di mercato per la squadra neopromossa che ha progetti ambiziosi in questo primo anno di Serie A. Dopo Carboni, Cragno, Ranocchia, Pessina e Sensi ecco anche Samuele Birindelli dal Pisa. Il terzino, accostato anche alla Lazio negli scorsi giorni, è stato ufficializzato dal club lombardo. Di seguito il comunicato.

"Samuele Birindelli è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore, acquistato a titolo definitivo dal Pisa, ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2026. Nato a Pisa il 19 luglio 1999, è cresciuto nella squadra della sua città, con cui ha debuttato tra i professionisti a 17 anni, nella gara di Coppa Italia contro il Torino del 29 novembre 2016. Un mese più tardi ha esordito anche in Serie B contro lo Spezia. Dalla stagione 2017-18, nonostante la giovane età, è diventato un elemento fondamentale per il Pisa, che ha contribuito a riportare in Serie B nel 2019. Corsa, duttilità e generosità: l’esterno toscano ha migliorato il suo rendimento stagione dopo stagione fino all’ultimo campionato, in cui è stato uno dei punti di forza del Pisa che è arrivato fino alla finale playoff persa proprio contro la sua nuova squadra, il Monza. Lascia i nerazzurri dopo sei stagioni con 192 presenze e 7 reti, per intraprendere la nuova ambiziosa avventura biancorossa. Benvenuto Samuele!".