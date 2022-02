UFFICIALE - Bordeaux, il ko contro il Reims fatale per Petkovic

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - La sconfitta con il Reims è stata fatale: Vladimir Petkovic è stato esonerato dal Bordeaux. L'allenatore bosniaco paga il penultimo posto in classifica a quota 20 punti insieme a Lorient e Metz. Petkovic l'estate scorsa aveva portato ai quarti di finale di Euro 2020 la Svizzera (sconfiggendo la Francia ed essendo eliminato dalla Spagna ai rigori), mentre nel 2013 alla guida della Lazio aveva vinto la Coppa Italia il 26 maggio in finale contro la Roma. Proprio quel successo lo legherà per sempre alla storia biancoceleste e della Capitale.

Il Bordeaux del tecnico Vladimir Petkovic continua a perdere e la panchina dell'ex tecnico della Lazio e della nazionale Svizzera traballa sempre di più. Il ko maturato nella giornata di ieri contro il Reims, che si è imposto per 5-0, potrebbe quindi segnare la fine della sua esperienza. Come riportato da FootMercato il club sarebbe già alla ricerca del sostituto e tra i vari nomi ci sono quello di Joao Sacramento, ex assistente di José Mourinho, l'ex tecnico giallorosso Rudi Garcia e Lucien Favre.