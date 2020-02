UFFICIALE - Brescia, Corini è stato (ri)esonerato: c'è già il sostituto

Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia. Si tratta del suo secondo esonero stagionale, non è un deja vu. Lo conferma la stessa società lombarda tramite un comunicato ufficiale: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”. Il nuovo incarico di Corini, dunque, dura solo 8 giornate. Subentrato a Grosso, l'ex centrocampista non è riuscito a riprendere in mano la squadra come avrebbe voluto il presidente Cellino. Al suo posto è pronto Diego Lopez: l'uruguaiano, ex allenatore del Cagliari, dovrebbe firmare in mattinata e dirigere il suo primo allenamento già nel pomeriggio.

