UFFICIALE - Calciomercato, Amiri è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen

CALCIOMERCATO LAZIO - Nadiem Amiri è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il centrocampista tedesco di origini afgane è stato annunciato dal club tedesco con cui ha firmato un contratto di cinque anni. L'under 21 della germania arriva alle "asperine" per poco più di 10 milioni di euro dall'Hoffenheim. Il giocatore è stato tra le rivelazioni dell'Europeo di categoria e con la nazionale teutonica si è arreso soltanto alla super potenza Spagna. Il calciatore era finito nel radar di Tare e della Lazio. Il Bayer Leverkusen ha anticipato tutti e l'Hoffenheim ha accettato per non correre il rischio di perdere il calciatore a zero tra dodici mesi (aveva il contratto in scadenza nel giugno 2020, ndr).

🚨 TRANSFER NEWS 🚨



Nadiem Amiri joins the Werkself from TSG Hoffenheim on a five-year contract!



Welcome, Nadiem! #AnnounceAmiri pic.twitter.com/aD5K2uwh40 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 30, 2019

