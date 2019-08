UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Muldur dal Rapid Vienna al Sassuolo

Il calciomercato della Lazio ha fatto segnare un ultimo colpo in difesa. I biancocelesti hanno praticamente concluso l'acquisto di Pavlovic dal Partizan, che rimarrà un anno in prestito a Belgrado. Quelle su Mert Muldur erano soltanto voci, tanto che il classe '99 è appena passato dal Rapid Vienna al Sassuolo, come ufficializzato sul sito del club di Squinzi: "L'Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato: Muldur Mert ('99, difensore): acquisito a titolo definitivo dal Rapid Vienna. La presentazione alla stampa si terrà in data da definirsi".

