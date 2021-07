UFFICIALE | Carpi, l'ex Lazio Siviglia è il nuovo allenatore: la nota del club

Sebastiano Siviglia riparte dalla Serie C, nello specifico da Carpi. L'ex difensore, che da tempo ha intrapreso il percorso da allenatore, sarà il nuovo tecnico del club emiliano. Dopo le esperienze nelle giovanili di Lazio, Lecce e Ternana, avrà la possibilità di guidare una prima squadra (per una partita è stato l'allenatore della Fere, poi le esperienze in Serie D con il Monterotondo e il Potenza in Serie C). Come ha annunciato la società, Siviglia ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo legato ai risultati sportivi.

IL COMUNICATO DEL CLUB - "La Società Carpi FC 1909 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di capo allenatore della prima squadra a Sebastiano Siviglia. Mister Siviglia ha sottoscritto un contratto di valenza annuale con opzione di rinnovo vincolata ai risultati conseguiti nella stagione sportiva 2021-2022. La Società ha deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra a Sebastiano Siviglia dopo un’attenta fase di studio e di valutazione delle varie candidature. Si punta a varare una nuova linea tecnico-sportiva costruita sulle competenze di un allenatore in grado di lavorare con profitto alla formazione e alla valorizzazione dei giovani, interni ed entranti, nell’ottica di un costante confronto ed interconnessione con i tecnici del settore giovanile biancorosso. Nato a Palizzi (Reggio Calabria) il 29 Marzo 1973, come calciatore Siviglia ha fatto registrare 400 presenze fra Serie A e Serie B. Nella massima serie ha vestito le maglie di Hellas Verona, Atalanta, Roma, Parma, Lecce e Lazio. Ha debuttato nel 2011 come allenatore nella formazione del Monterotondo (Serie D), prima di accettare l’incarico di capo allenatore della Prima Squadra del Potenza in Serie C nella stagione 2011-12. A partire dalla stagione successiva Siviglia inizia un lungo percorso di crescita e formazione alla guida delle selezioni Primavera di Nocerina, Lazio, Ternana e Lecce. Buon lavoro Mister e benvenuto a Carpi!".