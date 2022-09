UFFICIALE - Djavan Anderson è un nuovo giocatore dell'Oxford United FC

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio ha piazzato un altro colpo in uscita nelle ultime ore di calciomercato: Djavan Anderson si trasferisce a titolo definitivo all'Oxford United FC. L'esterno olandese, dopo un anno in prestito al PEC Zwolle, era finito nel mirino del Magdeburg, prima che la trattativa con il club tedesco saltasse. In queste ore finali l'Oxford United si è inserito e rapidamente ha trovato l'accordo con la società biancoceleste per la cessione del giocatore. Questo il comunicato ufficiale della Lazio:

"La S.S. Lazio comunica di aver ceduto definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Anderson Djavan Lorenzo a favore della società inglese Oxford United FC".