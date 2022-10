UFFICIALE - Higuain in lacrime dice addio al calcio: “Sono stato un privilegiato”

TUTTOmercatoWEB.com

Momento particolarmente toccante quello che ha vissuto Gonzalo Higuain in quest’ultima ora in conferenza stampa. L’aveva convocata di proposito per dare una comunicazione importante: l’addio al calcio giocato. L’attaccante attualmente veste la maglia dell’Inter Miami e lo farà fino a fine stagione, si è trasferito diverso tempo fa quando aveva deciso di voler proseguire la sua carriera lontano dall’Italia e dall’Europa. Una decisione mai facile da prendere, frutto di un lungo periodo di riflessioni e valutazioni come annunciato da lui stesso: "Ho riflettuto, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione. È il giorno di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto. Sono un privilegiato per averlo visto nei momenti buoni e meno buoni. Tutto è cominciato quando ero piccolo, nel mio barrio, nell'Atletico Palermo. Ho passato un'infanzia meravigliosa".

