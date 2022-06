UFFICIALE - Il Consiglio Federale approva lo spareggio scudetto: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La notizia circolava da giorni ma ora è ufficiale: dalla prossima stagione lo spareggio per lo scudetto sarà realtà. Il Consiglio Federale odierno ha ufficializzato la decisione: nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A si procederà allo spareggio che vedrà solo i calci di rigore, e non i supplementari, in caso di parità al 90'. Nel caso in cui invece le squadre a pari punti fossero tre allora si procederebbe con la classifica avulsa che determinerebbe i due club in lotta per il titolo.

Confermate anche le 5 sostituzioni, 6 nelle gare che prevedono i tempi supplementari.