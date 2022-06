UFFICIALE - Il Tottenham non riscatta Gollini: il comunicato della società

Pierluigi Gollini non verrà riscattato dal Tottenham. Il portiere dopo la stagione in prestito farà ritorno all'Atalanta che detiene il cartellino. Gollini è stato accostato anche alla Lazio che però sembra aver in pugno Marco Carnesecchi. A divulgare la notizia del suo ritorno alla Dea è la stessa società inglese: "Confermiamo l'addio di Pierluigi Gollini dopo la conclusione del periodo in prestito dall'Atalanta. Auguriamo a Pierluigi ea tutti i giocatori dell'Academy che ci lasciano il meglio per il futuro". Pierluigi si era trasferito la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto (che sarebbe diventato obbligo alla ventesima presenza del portiere italiano).

We can confirm the departure of Pierluigi Gollini following the conclusion of his loan spell from Atalanta.



We wish Pierluigi and all the Academy players who are leaving us the very best for the future.