UFFICIALE - James Rodriguez è un nuovo giocatore del Rayo Vallecano: l'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Dopo tante voci di mercato, James Rodriguez ha finalmente trovato la sua nuova squadra. Il colombiano ha firmato con il Rayo Vallecano in Spagna. Negli ultimi mesi si era parlato anche di un interesse della Lazio per lui dopo che si era svincolato dal San Paolo. Alla fine, però, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha negato ogni possibilità di vedere il trequartista nella Capitale. Tornerà comunque a giocare in Europa in Liga. Di seguito la presentazione.