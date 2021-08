UFFICIALE - L’Eintracht corre ai ripari: preso Hauge dal Milan

L’Eintracht Francoforte chiude un colpo in attacco. Con Kostic sempre più vicino alla Lazio, il club tedesco ha chiuso l'operazione Hauge con il Milan. Dopo un solo anno in rossonero, l'esterno norvegese giocherà in Bundesliga. A dare la notizia è proprio l'Eintracht con un comunicato ufficiale: "L'Eintracht Francoforte si rafforza Jens Petter Hauge del Milan. La squadra di Bundesliga si assicura le prestazioni di un'ala versatile che può essere utilizzata in una delle due posizioni esterne. Il tre volte nazionale maggiore ha saputo convincere anche nelle mezze posizioni offensive".