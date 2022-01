UFFICIALE - L’Everton esonera Benitez: il comunicato del club

L'avventura di Rafa Benitez sulla panchina dell'Everton si è conclusa. Decisiva la sconfitta di ieri sul campo de Norwich per 2-1. I Toffees hanno raccolto 19 punti in 19 partite di campionato e sono sedicesimi, non lontanissimi dalle zone pericolose. Questo andamento non ha soddisfatto il club di Liverpool che ha deciso di esonerare il tecnico spagnolo. Questo il comunicato: "L'Everton Football Club conferma l'esonero di Rafael Benitez da allenatore della Prima Squadra. Benitez, che è entrato a far parte dell'Everton nel giugno 2021, ha lasciato il Club con effetto immediato. Un aggiornamento su una sostituzione permanente sarà effettuato a tempo debito".