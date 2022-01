UFFICIALE - La Sampdoria esonera D'Aversa: problemi per Giampaolo

Era solo una voce ma adesso è arrivata anche l'ufficialità da parte della Sampdoria: Roberto D'Aversa non è più il tecnico del club blucerchiato, fatale l'ultimo ko interno contro il Torino. Di seguito la nota del club: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".

IL SOSTITUTO - Dopo l'esonero adesso la Sampdoria si guarda attorno. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com la firma che sancirebbe il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata sarebbe slittata. Sono infatti emerse delle problematiche nelle fasi finali dell’intesa tra l’allenatore e il club. La Samp sta lavorando per risolvere, ma adesso si ragiona su come muoversi nell’immediato futuro. L’accordo con Giampaolo è totale per quanto riguarda l’anno in corso, con il contributo del Torino (con cui l’allenatore ha ancora un contratto in essere). Restano però da risolvere alcune problematiche per quanto riguarda il biennale che scatterebbe in caso di salvezza.