UFFICIALE - La Uefa ha deciso: "Euro2020 rinviato di 12 mesi"

AGGIORNAMENTO ORE 15.45: Ora è arrivata anche l'ufficialità. La UEFA ha comunicato che Euro 2020 è stato rinviato di 12 mesi. Questo il comunicato: "La UEFA ha annunciato oggi il rinvio della sua principale competizione per squadre nazionali, UEFA EURO 2020, che non si svolgerà a giugno e luglio di quest'anno. La salute di tutti coloro che sono coinvolti nel gioco è la priorità, e si è inoltre voluto evitare di esercitare pressioni inutili sui servizi pubblici nazionali coinvolti. La mossa aiuterà tutte le competizioni nazionali, attualmente in attesa a causa dell'emergenza COVID-19, da completare".

La decisione definitiva era nell'aria: l'Europeo è stato rinviato nel 2021. Si è conclusa la riunione tra l'UEFA, i rappresentanti dell'ECA, delle leghe nazionali e della FIFpro. Pochi minuti fa è arrivato l'annuncio dalla Federazione di calcio norvegese. Si giocherà dal giorno 11 giugno al giorno 11 luglio. L'emergenza Coronavirus ha infine imposto lo slittamento della competizione. E sarà la prima volta che le nazionali europee disputeranno le fasi finali di un Europeo o di un Mondiale in un anno dispari.

La Russia, il farmaco Arbidol che cura il Covid-19 e l'immunità del paese: una fake news dilagante

Coronavirus, sindaco Cori: "Questa è la settimana decisiva. Serve senso civico"

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 17/03 alle 15:45