La Russia, il farmaco Arbidol che cura il Covid-19 e l'immunità del paese: una fake news dilagante

Dilaga e si sparge a macchia d'olio nel vasto mondo delle fake news sul Coronavirus quella riguardante un farmaco che curerebbe dal Covid-19. Siamo quasi ai livelli dell'igienizzante per le mani con la dicitura "Coronavirus", ma è anche vero che la notizia circola da poco. Da quando un cittadino italiano ha deciso di ergersi a medico e in una farmacia russa ha pubblicato la foto di un farmaco che a sui dire curerebbe dal Coronavirus. Quanto basta per innescare un turbine di vignette quasi a sfondo propagandistico, atte ad ilotrare la Russia come unico paese "immune" al contagio in nome di chissà quale complotto e\o inettitudine degli altri stati coinvolti. Tralasciando che anche la Russia è infetta ma non lo fa sapere, non solo per una strategia di comunicazione, ma perché per la misteriosa epidemia interna di polmonite non vengono utilizzati tamponi, il farmaco non è utile allo scopo decantato. Scendiamo nel dettaglio. Cos'è l'Arbidol?

L'Arbidol è un farmaco appunto utilizzato per curare le infezioni influenzali in Cina e in Russia. Non risulta approvato dalla FDA e dai paesi occidentali, dunque non è approvato per Italia, Europa e Stati Uniti.

In Cina è stato testato in piena epidemia di coronavirus, ma non ci sono studi clinici (ancora) che ne confermino l'operatività sul Covid-19.

È dimostrato come efficace sui SARS-CoV e MERS-CoV, gli "antenati" del Covid-19.

Si stanno studiando eventuali cocktail di farmaci, in cui inserire anche l'Arbidol, ma al momento non ci sono risultati.

Dalla stessa Russia Vitaly Zverev, direttore del Dipartimento di microbiologia, virologia e immunologia della Moscow State Medical University, ha espresso seri dubbi sull'efficacia dell'Arbidol sul nuovo Covid-19.

