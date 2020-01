UFFICIALE - Lazio, Casasola in prestito al Cosenza: giocatore già in Calabria

AGGIORNAMENTO ORE 19.20 - Con un comunicato apparso sul proprio sito, la Lazio ha ufficializzato il passaggio di Casasola al Cosenza: "La S.S. Lazio comunica di aver creduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/2020, il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Tiago Matías Casasola al Cosenza Calcio".

Tiago Casasola è a un passo dal Cosenza. Praticamente definito il passaggio del difensore di proprietà della Lazio alla società calabrese, che ha superato la concorrenza del Crotone in extremis. Il calciatore, stando a quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, si è allenato già oggi con i rossoblu e sarà a disposizione di mister Braglia per i prossimi impegni. Manca ormai solo l'ufficialità. Prestito secco per sei mesi la formula con la quale approderà in Calabria, così come anticipato. Dopo De Angelis dalla Primavera della Lazio, il Cosenza chiude per un altro biancoceleste.

Calciomercato Lazio: si lavora per un colpo in attacco

Lazio - SPAL, le probabili formazioni

Clicca qui per tornare all'homepage del sito

Pubblicato alle ore 18.10