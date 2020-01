Calciomercato Lazio, nuovo sorpasso del Cosenza per Casasola: l’esterno atteso in Calabria

Sembrava una trattativa chiusa una settimana fa, poi l’inserimento del Crotone e l’inizio di una vera e propria telenovela. Finalmente destinata a concludersi nelle prossime ore. Tiago Casasola, come riportato da cosenzachannel.it, è atteso in serata a Cosenza per firmare il contratto e iniziare già domani gli allenamenti agli ordini del tecnico Braglia. Casasola, fuori rosa alla Lazio, ha preso tempo per ragionare sulle diverse proposte ma nelle ultime ore il club calabrese è riuscito a riallacciare la trattativa e sorpassare l’offerta dei cugini del Crotone. Il duttile esterno, autore lo scorso anno di sei gol con la maglia della Salernitana, arriva in prestito secco dai biancocelesti fino al prossimo giugno.

