Lazio - Spal, probabili formazioni: Caicedo con Immobile, spera Patric

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - SPAL - Si è riposata la Lazio, dopo le fatiche del derby. È tornata ad allenarsi martedì con un po' d'angoscia per alcuni problemi di infermeria. Il più grande: le condizioni di Correa. Il Tucu salterà le prossime 2/3 partite, sarà da valutare per Parma e in caso Inter. Occhio anche a Luis Alberto, sostituito per una piccola ricaduta nel derby: non si è allenato neanche mercoledì, si attendono novità. Marusic è tornato in gruppo, ed è da verificare anche il possibile rientro di Cataldi, Lukaku e Andrè Anderson. Adekanye invece si è fermato per un'elongazione muscolare. Detto questo, si passa agli 11 titolari. Rispetto al match con la Roma i cambi saranno massimo due. Strakosha, Acerbi e Radu restano intoccabili. Ma è aperto il ballottaggio tra Patric e Luiz Felipe, lo spagnolo per caratteristiche potrebbe essere preferito. A centrocampo solito quintetto, da Lazzari a Lulic (anche se spera Jony) passando per Milinkovic-Leiva-Luis Alberto (si scalda Parolo in caso di forfait dello spagnolo). In attacco, viste le condizioni di Correa, ci sarà Caicedo. Il Panterone formerà la coppia d'attacco con Immobile. Attenzione a Ciro, è entrato in diffida.

CAPITOLO SPAL - Che grane in casa Spal, le squalifiche di Petagna e Valoti sono arrivate tra capo e collo a mister Semplici. Erano diffidati e sono stati ammoniti contro il Bologna, salteranno la Lazio. Sono due titolari, sostituirli non sarà semplice. Al netto del mercato (che chiuderà venerdì, ndr), gli emiliani potrebbero affidarsi a Paloschi come centravanti. Lui e Floccari si giocano una maglia. Al posto di Valoti dovrebbe invece vedersi Murgia, in panchina nello scorso weekend. Possibile anche il rilancio tra i titolari di Bonifazi, neo-acquisto (si tratta di un ritorno) e pedina che potrebbe risultare fondamentale per la salvezza dei ferraresi. È in ballottaggio con Cionek, che però va valutato per una botta ricevuta in allenamento. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Spal.

Lazio - Spal

Serie A 2019/20 - 22ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 2 febbraio, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Silva, D. Anderson, Minala, Marusic Parolo, Berisha, Jony, Correa. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Correa, in dubbio A. Anderson, Cataldi, Lukaku, Adekanye

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Radu

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek (Bonifazi), Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Paloschi, Di Francesco. A disp.: Letica, Thiam, Bonifazi, Felipe, Sala, Tomovic, Salamon, Valdifiori, Tunjov, Jankovic, Floccari. All.: Leonardo Semplici.

INDISPONIBILI: Fares, D'Alessandro

SQUALIFICATI: Petagna, Valoti

DIFFIDATI: Vicari

