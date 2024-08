UFFICIALE - Lazio Women, nuovo innesto in porta: il comunicato

Si avvicina il 31 agosto, giorno dell'esordio della Lazio Women in Serie A e la società è al lavoro per garantire al tecnico Grassadonia un organico adeguato e competitivo per il campionato. L'ultimo acquisto del club biancoceleste, come reso noto attraverso un comunicato, è il portiere Kerttu Karresmaa proveniente dalla Sampdoria.

De seguito la nota: "La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. rende noto che Kerttu Karresmaa è una nuova calciatrice biancoceleste. Giovane portiere finlandese classe 2004, dopo le prime esperienze in patria, nel 2023 approda in Italia per vestire la maglia della Sampdoria con cui colleziona anche l`esordio in Serie A contro l`Inter. Nel curriculum di Karresma anche alcune presenze con le selezioni giovanili della nazionale finlandese. Benvenuta Kerttu! ".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE