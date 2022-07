UFFICIALE - Luca Falbo è un nuovo giocatore del Monopoli: il comunicato

Dopo un anno fermo Luca Falbo trova squadra: il terzino della Lazio è ufficialmente un nuovo giocatore del Monopoli, si trasferisce a titolo definitivo...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Luca Falbo saluta la Lazio. Il terzino ex Primavera, con due presenze all'attivo con la prima squadra, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Monopoli. Come aveva anticipato il suo agente in esclusiva ai nostri microfoni, dopo che la trattativa tra la Lazio e lo Slovan Belupo era saltata, il club pugliese si è fiondato sul classe 2000, trovando rapidamente l'accordo con i biancocelesti e con il giocatore per un trasferimento a titolo definitivo. Questo il comunicato ufficiale:

"La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Falbo, fino al 30 giugno 2023. Il nuovo terzino biancoverde è già a disposizione di mister Laterza per il raduno in programma oggi al Veneziani".