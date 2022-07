UFFICIALE - Milan, Ibrahimovic rinnova: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Continua la storia d'amore tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha infatti rinnovato il suo contratto con i rossoneri per un altro anno come ufficializzato da un comunicato del club pubblicato sul sito ufficiale: "AC Milan è lieto di annunciare di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023 e continuerà a indossare la maglia rossonera numero 11".