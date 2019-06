UFFICIALE - Milan, sospeso procedimento UEFA: si attende il TAS

Il Milan ha ricevuto una notizia importante, la UEFA Club Financial Control Body Adjudicatory Chamber ha emesso un ordine procedurale di sospensione in merito al procedimento che vede coinvolta la società meneghina per il mancato raggiungimento dei requisiti del break-even riguardo la stagione 2018/2019 e in merito ai periodi 2016, 2017 e 2018. Questa decisione resterà in vigore fino a quando il TAS non emetterà la sua sentenza riguardante le sanzioni imposte al club per non aver portato a compimento il break-even per i periodi 2015, 2016, 2017.

Pubblicato il 5-6 alle 18.29

LAZIO, BIANCOCELESTI A UN PASSO DA JONY

LAZIO, LE PAROLE DI MARCOLIN

CLICCA QUI PER TORNARE ALL’HOMEPAGE