UFFICIALE- Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco

Adesso è ufficiale: Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco. A dare la notizia è stato proprio il club bavarese con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. L'attuale allenatore del Lipsia raggiungerà Lewandowski e compagni a partire dal prossimo luglio. Al Lipsia andranno circa 25 milioni, bonus compresi, e Nagelsmann diventerà il mister più pagato di sempre, superando i 15 milioni sborsati dal Chelsea per prendere Villas Boas dal Porto. Di seguito un estratto del comunicato del Bayern Monaco: "L'FC Bayern ha ingaggiato Julian Nagelsmann, 33 anni, come nuovo allenatore. Nato in Baviera, si trasferirà da RB Leipzig a Monaco all'inizio della prossima stagione il 1º luglio 2021, e l'accordo durerà cinque anni fino al 30 giugno 2026. L'FC Bayern aveva già ottemperato alla richiesta di Hansi Flick e risolto l'attuale contratto dell'allenatore, che originariamente era valido fino al 30 giugno 2023, il 30 giugno 2021".